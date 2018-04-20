 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В донецкой прокуратуре работал "оборотень", который раньше патрулировал вражеские блокпосты


фото: slavdelo
Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении своему сотруднику, который ранее сотрудничал с боевиками оккупированных районов Донетчины

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Фейсбук.

"Особе сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Максимальная мера наказания – 8 лет лишения свободы", - сообщает Бондаренко.

Подозреваемый в 2016 году работал в исполнительной службе юстиции Донецкой области, с 2017 года - прокурором Донецкой области.

Установлено, что в 2014 году он входил в состав незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Длительное время осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов для противодействия подразделениям МВД и ВСУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия будут отрабатывать версии о причастности бывшего госслужащего в совершении других преступлений. В частности, предусмотренного ст. 114 УК Украины (шпионаж).

  • Напомним, в начале апреля "военный трибунал" т.наз. "ДНР" приговорил к 10 годам лишения свободы донетчанку за "шпионаж в пользу спецслужб Украины"

  

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать