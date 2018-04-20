В донецкой прокуратуре работал "оборотень", который раньше патрулировал вражеские блокпосты

20 апреля, 2018, 16:53

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении своему сотруднику, который ранее сотрудничал с боевиками оккупированных районов Донетчины

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Фейсбук.

"Особе сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Максимальная мера наказания – 8 лет лишения свободы", - сообщает Бондаренко.

Подозреваемый в 2016 году работал в исполнительной службе юстиции Донецкой области, с 2017 года - прокурором Донецкой области.

Установлено, что в 2014 году он входил в состав незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Длительное время осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов для противодействия подразделениям МВД и ВСУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия будут отрабатывать версии о причастности бывшего госслужащего в совершении других преступлений. В частности, предусмотренного ст. 114 УК Украины (шпионаж).