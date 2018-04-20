В донецкой прокуратуре работал "оборотень", который раньше патрулировал вражеские блокпосты
Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Фейсбук.
"Особе сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Максимальная мера наказания – 8 лет лишения свободы", - сообщает Бондаренко.
Подозреваемый в 2016 году работал в исполнительной службе юстиции Донецкой области, с 2017 года - прокурором Донецкой области.
Установлено, что в 2014 году он входил в состав незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Длительное время осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов для противодействия подразделениям МВД и ВСУ.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия будут отрабатывать версии о причастности бывшего госслужащего в совершении других преступлений. В частности, предусмотренного ст. 114 УК Украины (шпионаж).
- Напомним, в начале апреля "военный трибунал" т.наз. "ДНР" приговорил к 10 годам лишения свободы донетчанку за "шпионаж в пользу спецслужб Украины"