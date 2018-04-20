В Днипре умер раненый в АТО 20-летний боец "Азова"

20 апреля, 2018, 17:01

В пятницу, 20 апреля, в Днипровской областной клинической больницы им. Мечникова скончался раненный в АТО 20-летний боец

Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает 34 телеканал.

"Сегодня, к сожалению, погиб один из бойцов, ему 20 лет, он из Вольногорска. Врачи больницы Мечникова более 20 часов пытались сохранить его жизнь. При поступлении мы уже видели состояния комы, однако надежда не покидала. К сожалению, несколько часов назад он умер", - сказал Рыженко.

В то же время "Укринформ" уточняет, что погибший - боец ​​полка Нацгвардии "Азов" Евгений Хоменко.

В течение недели в больницу им. Мечникова поступило 10 тяжело раненых в АТО военных. Всего за время российской военной агрессии через медучреждение прошли около 3 тыс. бойцов АТО.