В Днипре умер раненый в АТО 20-летний боец "Азова"
20 апреля, 2018, 17:01
В пятницу, 20 апреля, в Днипровской областной клинической больницы им. Мечникова скончался раненный в АТО 20-летний боец
Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает 34 телеканал.
"Сегодня, к сожалению, погиб один из бойцов, ему 20 лет, он из Вольногорска. Врачи больницы Мечникова более 20 часов пытались сохранить его жизнь. При поступлении мы уже видели состояния комы, однако надежда не покидала. К сожалению, несколько часов назад он умер", - сказал Рыженко.
В то же время "Укринформ" уточняет, что погибший - боец полка Нацгвардии "Азов" Евгений Хоменко.
В течение недели в больницу им. Мечникова поступило 10 тяжело раненых в АТО военных. Всего за время российской военной агрессии через медучреждение прошли около 3 тыс. бойцов АТО.
- Напомним, 19 апреля в результате обстрелов российскими боевиками позиций сил АТО были ранены два украинских военных.
- 20 апреля из-за обстрела террористами позиций вблизи Крымского погиб один украинский военный - житель Лисичанска Луганской области. Еще один боец АТО получил ранения.
Читайте также
-
-
-
13 апреля, 2018 Сколько стоит в Киеве аренда квартиры весной
-
-
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Сколько стоит в Киеве аренда квартиры весной
-