В деле Саакашвили допросят главу Государственной миграционной службы

20 апреля, 2018, 16:03

Кассационный административный суд Верховный Суд допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка в деле о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает hromadske.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат пояснил, что защита Саакашвили подавал ходатайство о допросе Соколюка еще в марте, но суд рассмотрел его только сейчас.

Допрос председателя ГМС запланирован на пятницу, 11 мая, на 10:00.