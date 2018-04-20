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В деле Саакашвили допросят главу Государственной миграционной службы

Максим Соколюк
Максим Соколюк
фото: kmu.gov
Кассационный административный суд Верховный Суд допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка в деле о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает hromadske.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат пояснил, что защита Саакашвили подавал ходатайство о допросе Соколюка еще в марте, но суд рассмотрел его только сейчас.

Допрос председателя ГМС запланирован на пятницу, 11 мая, на 10:00.

  • Напомним, в конце июля 2017 года Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины после того, как Генпрокуратура Грузии передала Украине сведения о нем, которые он скрыл.
  • Саакашвили пообещал подать иск против президента Украины Петра Порошенко за лишение гражданства.
  • В ГМС заявили, что не пропустят Михеила Саакашвили на территорию Украины.
  • 10 сентября 2017 года, Михеил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостицкий суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
  • 4 ноября Саакашвили уплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.
  • С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в иске к государственной миграционной службе, которая отказалась признавать его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева отклонил жалобу Саакашвили на решение ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
  • 2 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
  • Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского союза.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
  • Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище.
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