В деле Саакашвили допросят главу Государственной миграционной службы
20 апреля, 2018, 16:03
Кассационный административный суд Верховный Суд допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка в деле о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает hromadske.
"Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", - отметил Чернолуцкий.
Адвокат пояснил, что защита Саакашвили подавал ходатайство о допросе Соколюка еще в марте, но суд рассмотрел его только сейчас.
Допрос председателя ГМС запланирован на пятницу, 11 мая, на 10:00.
- Напомним, в конце июля 2017 года Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины после того, как Генпрокуратура Грузии передала Украине сведения о нем, которые он скрыл.
- Саакашвили пообещал подать иск против президента Украины Петра Порошенко за лишение гражданства.
- В ГМС заявили, что не пропустят Михеила Саакашвили на территорию Украины.
- 10 сентября 2017 года, Михеил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостицкий суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
- 4 ноября Саакашвили уплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.
- С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в иске к государственной миграционной службе, которая отказалась признавать его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева отклонил жалобу Саакашвили на решение ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
- 2 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
- Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского союза.
- Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
- Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище.