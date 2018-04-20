В центре Берлина из-за старой британской авиабомбы эвакуируют 10 тыс. людей

20 апреля, 2018, 11:03

В центральном районе Берлина вблизи главного железнодорожного вокзала обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бомбу массой 500 кг сбросили на город британские военные. Ее обнаружили в непосредственной близости от правительственного квартала.

Из-за опасной находки эвакуируют 10 тыс. людей, живущих в радиусе 800 м, а также Минэкономики, Федеральную разведывательную службу и Министерство транспорта.

Железнодорожный вокзал закрыли в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Обезвреживающие работы начнут в 11:30 по местному времени. Сколько они продлятся, пока неизвестно.

Главный железнодорожный вокзал Берлина обслуживает около 3 тыс. людей на день. На время саперных работ пассажирам придется воспользоваться другими вокзалами.

При этом введенные из-за опасности взрыва ограничения не касаются авиационного сообщения.