В центре Берлина из-за старой британской авиабомбы эвакуируют 10 тыс. людей
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Бомбу массой 500 кг сбросили на город британские военные. Ее обнаружили в непосредственной близости от правительственного квартала.
Из-за опасной находки эвакуируют 10 тыс. людей, живущих в радиусе 800 м, а также Минэкономики, Федеральную разведывательную службу и Министерство транспорта.
Железнодорожный вокзал закрыли в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Обезвреживающие работы начнут в 11:30 по местному времени. Сколько они продлятся, пока неизвестно.
Главный железнодорожный вокзал Берлина обслуживает около 3 тыс. людей на день. На время саперных работ пассажирам придется воспользоваться другими вокзалами.
При этом введенные из-за опасности взрыва ограничения не касаются авиационного сообщения.