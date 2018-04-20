В австрийском Зальцбурге локомотив врезался в поезд, пострадали 54 человека

20 апреля, 2018, 11:23

Утром 20 апреля в Австрии на железнодорожном вокзале Зальцбурга произошла авария, в результате которой пострадали 54 человека

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Авария случилась во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену. Маневровый локомотив наехал на поезд.

Поезд был полностью заполнен, поэтому количество пострадавших большое. Сначала речь шла о 20 человеках, однако позже их количество возросло до 54. Всего в поезде находилось около 240 пассажиров.

Большинство пострадавших получили незначительные травмы. На место происшествия прибыли работники Красного Креста, значительную часть людей госпитализировали.

На расписание поездов авария не повлияла.