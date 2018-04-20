В 2017 году в украинских тюрьмах умерло более полутысячи человек, - Минюст
20 апреля, 2018, 13:46
В течение 2017 года в учреждениях пенитенциарной системы Украины умерло более 500 человек
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Укринформ".
"По системе прошлого года умерло более 500 человек. В этом году статистика немного улучшилась. Количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилась почти на 30 человек", - рассказал Чернышов.
Начальник Управления ГПУ по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений в местах лишения свободы Вячеслав Свирец уточнил, что по состоянию на 20 апреля 2018 года в пенитенциарных учреждениях умерло 151 человек, а за аналогичный период 2017 года - 181 человек.
- Напомним, 9 апреля скончался от травм 22-летний заключенный из Лукьяновского СИЗО Киева, осужденный за кражу. В Минюсте заявили, что мужчина неадекватно вел себя в изоляторе - бился головой о стены и предметы.