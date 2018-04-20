Уязвимые языка в мире. Почему 40% могут скоро исчезнуть, - данные ООН

20 апреля, 2018, 08:45

По меньшей мере 40% из около 6700 языков, которые использовались в 2016 году, — мертвы или находятся на грани исчезновения

Такие данные опубликовала ООН в Twitter.

"По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году", — говорится в сообщении.

3,5% языков уже исчезли из употребления, а 9% вот-вот исчезнут, отмечается в статистике.

Отмечается, что большинство языков — это языки коренных народов, поэтому Генассамблея ООН объявила 2019 год Годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к острой проблеме их потери.

Подготовка к проведению Года будет обсуждаться на Постоянном форуме по вопросам коренных народов, который открывается в Нью-Йорке, — говорится в сообщении.