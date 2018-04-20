Увидеть себя из космоса онлайн. Зачем проект EarthNow запускать сеть спутников

20 апреля, 2018, 12:30

Проект EarthNow занимается разработкой спутников с камерами, которые будут вести прямую трансляцию всего, что происходит на Земле, с задержкой всего в несколько секунд

Микроспутники будут круглосуточно следить за любой точкой Земли, пишет Tech Crunch.

Разработчика уже поддержали глава Microsoft Билл Гейтс, а также компании SoftBank и Airbus. Пока о проекте мало что известно - дата выхода продукта, объем привлеченных инвестиций и дальнейшие планы компании не раскрываются.

При этом именно Airbus будет производить спутники для установки камер. Кроме того, на спутниках стоять высококлассные камеры, позволяющие снимать поверхность Земли до мельчайших подробностей, в отличие от Google Earth.

Компания намерена создать сеть спутников вокруг Земли, которые будут транслировать видео в высоком качестве в режиме онлайн. Издание отмечает, что подобная услуга может предоставлять ценную информацию о природе, международных военных конфликтах, незаконных рыболовецких судах и многом другом.

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Неизвестно, как будет работать компания с точки зрения законодательства в области личной жизни и конфиденциальности, поскольку подобные устройства можно использовать для слежения.

Недавно компании Илона Маска SpaceX пришлось временно остановить трансляции своих космических запусков, поскольку выяснилось, что у компании нет на это необходимой лицензии. Вероятно, в ближайшее время SpaceX докажет, что их камеры не так детализированно снимают поверхность Земли - это позволит компании восстановить трансляции.

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