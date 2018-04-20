Увидеть себя из космоса онлайн. Зачем проект EarthNow запускать сеть спутников
Микроспутники будут круглосуточно следить за любой точкой Земли, пишет Tech Crunch.
Разработчика уже поддержали глава Microsoft Билл Гейтс, а также компании SoftBank и Airbus. Пока о проекте мало что известно - дата выхода продукта, объем привлеченных инвестиций и дальнейшие планы компании не раскрываются.
При этом именно Airbus будет производить спутники для установки камер. Кроме того, на спутниках стоять высококлассные камеры, позволяющие снимать поверхность Земли до мельчайших подробностей, в отличие от Google Earth.
Компания намерена создать сеть спутников вокруг Земли, которые будут транслировать видео в высоком качестве в режиме онлайн. Издание отмечает, что подобная услуга может предоставлять ценную информацию о природе, международных военных конфликтах, незаконных рыболовецких судах и многом другом.
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Неизвестно, как будет работать компания с точки зрения законодательства в области личной жизни и конфиденциальности, поскольку подобные устройства можно использовать для слежения.
Недавно компании Илона Маска SpaceX пришлось временно остановить трансляции своих космических запусков, поскольку выяснилось, что у компании нет на это необходимой лицензии. Вероятно, в ближайшее время SpaceX докажет, что их камеры не так детализированно снимают поверхность Земли - это позволит компании восстановить трансляции.
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- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом при запуске Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.