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Увидеть себя из космоса онлайн. Зачем проект EarthNow запускать сеть спутников

Проект EarthNow занимается разработкой спутников с камерами, которые будут вести прямую трансляцию всего, что происходит на Земле, с задержкой всего в несколько секунд

Микроспутники будут круглосуточно следить за любой точкой Земли, пишет Tech Crunch.

Разработчика уже поддержали глава Microsoft Билл Гейтс, а также компании SoftBank и Airbus. Пока о проекте мало что известно - дата выхода продукта, объем привлеченных инвестиций и дальнейшие планы компании не раскрываются.

При этом именно Airbus будет производить спутники для установки камер. Кроме того, на спутниках стоять высококлассные камеры, позволяющие снимать поверхность Земли до мельчайших подробностей, в отличие от Google Earth.

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Компания намерена создать сеть спутников вокруг Земли, которые будут транслировать видео в высоком качестве в режиме онлайн. Издание отмечает, что подобная услуга может предоставлять ценную информацию о природе, международных военных конфликтах, незаконных рыболовецких судах и многом другом.

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Неизвестно, как будет работать компания с точки зрения законодательства в области личной жизни и конфиденциальности, поскольку подобные устройства можно использовать для слежения.

Недавно компании Илона Маска SpaceX пришлось временно остановить трансляции своих космических запусков, поскольку выяснилось, что у компании нет на это необходимой лицензии. Вероятно, в ближайшее время SpaceX докажет, что их камеры не так детализированно снимают поверхность Земли - это позволит компании восстановить трансляции.

Читайте также: Самая мощная ракета за последние 30 лет. .Все, что нужно знать о триумфальном запуске Falcon Heavy

  • Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
  • Также впервые Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
  • Грузом при запуске Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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