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Украинский детский дуэт воздушных гимнастов покорил США

Видео с номером воздушных гимнастов Кати Бускандже и Никиты Бычкова в сети собрало 21 млн просмотров

Его опубликовали на Facebook-странице шоу, в котором участвовал дуэт.

Катя и Никита из Харькова. В 2017 году они выступали в шоу "Украина имеет талант. Дети". В этом году воздушные гимнасты уехали в США. Там они приняли участие в шоу Little Big Shots.

Дуэт показал номер с большим количеством опасных элементов.

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