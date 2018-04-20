Украинский детский дуэт воздушных гимнастов покорил США
20 апреля, 2018, 12:35
Видео с номером воздушных гимнастов Кати Бускандже и Никиты Бычкова в сети собрало 21 млн просмотров
Его опубликовали на Facebook-странице шоу, в котором участвовал дуэт.
Катя и Никита из Харькова. В 2017 году они выступали в шоу "Украина имеет талант. Дети". В этом году воздушные гимнасты уехали в США. Там они приняли участие в шоу Little Big Shots.
Дуэт показал номер с большим количеством опасных элементов.
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