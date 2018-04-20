Украина и ЕС согласовали список “нейтральных” судей в деле запрета леса-кругляка

20 апреля, 2018, 13:08

Правительство Украины и Европейская комиссия завершили формирование списка “нейтральных” арбитров в деле спора о моратории экспорта круглого леса

Об этом сообщил спикер представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас, сообщает “Европейская правда”.

По соглашению об ассоциации Украины с ЕС, в деле разрешения данного конфликта должны быть созданы три группы арбитров — от Украины, от ЕС и группа “нейтральных арбитров”, которые не являются представителями ни Украины, ни Евросоюза. Для начала арбитража из каждой группы выбирают по одному арбитру. “Нейтральный” арбитр должен возглавить всю арбитражную группу.

Представитель ЕС подтвердил, что Украина пока назначила четырех кандидатов, ЕС ждет еще одного.

Зато уже завершена процедура назначения арбитров ЕС и группы нейтральных судей.

“Список потенциальных арбитров, которые не представляют ни Украину, ни ЕС, уже согласован сторонами", - заявил Юргис Вильчинскас.

Представители украинской стороны отмечают, что список нейтральных арбитров был создан еще в прошлом году, но их внедрение затягивалось. На днях Киев передал Евросоюзу свои предложения, европейская сторона с ними согласилась.

Следовательно, арбитражное разбирательство может начаться уже в ближайшее время. Ориентировочно — в июне.

Как сообщил источник на Банковой, АП не будет блокировать начало рассмотрения из-за неназначения Киевом пятого потенциального арбитра.

Ранее стало известно, что еврокомиссар Сесилия Мальмстрем сообщила украинской стороне о намерении начать арбитражную процедуру против Украины; в случае несогласия Киева Брюссель обратится к ВТО. Подробнее о сложившейся ситуации читайте в статье "На пороге торговой войны: Украина и ЕС вышли на новый этап спора о лесе-кругляке".

Мораторий на экспорт леса-кругляка был подписан президентом Украины Петром Порошенко еще в 2015 году. Запрет сразу вызвал протесты в ЕС, а в прошлом году именно из-за этого Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи.