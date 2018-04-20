Украина улучшила позицию в рейтинге самых привлекательных гражданств на 19 пунктов
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI)
Грузия и Украина стали странами, где за год рост ценности гражданства стал наиболее заметным. Они поднялись в рейтинге на 20 и 19 позиций соответственно. Основная причина - получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.
В 2017 году, впервые за последние 5 лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия (лидер прошлогодних рейтингов) опустилась на второе место (81,6%). Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение - Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).
Индекс демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран. Эксперты ранжировали 209 гражданств по различным показателям за период с 2013 по 2017 год.
- 5 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новый законопроект, предусматривающий ограничение вариантов получения украинского гражданства.
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