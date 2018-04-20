Украина направила Варфоломею обращение о создании автокефалии украинской церкви
20 апреля, 2018, 16:22
Заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Заместитель главы президентской Администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни дня, мы передадим обращение. Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья", - заявил президент.
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- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
- УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности.
- 9 апреля, Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- Впоследствии депутаты "Оппоблока" направили собственное письмо партиарху Варфоломею по созданию единой автокефальной церкви.