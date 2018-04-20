Украина направила Варфоломею обращение о создании автокефалии украинской церкви

20 апреля, 2018, 16:22

Заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Заместитель главы президентской Администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни дня, мы передадим обращение. Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья", - заявил президент.

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