Украина больше не должна содействовать работе российских СМИ

20 апреля, 2018, 18:23

Соглашение между Украиной и РФ, обязующее способствовать работе журналистов в другой стране, прекратило свое действие

Об этом сообщает портал правовой информации России.

"20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте МИД РФ, по данному соглашению стороны на основе взаимности должны были способствовать должным образом аккредитованным представителям средств массовой информации страны другой стороны и создавать условия, необходимые для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, включая установление деловых контактов и подготовку информационных материалов, телевизионных репортажей, создавать благоприятные условия для широкого и свободного взаимного распространения информации с целью дальнейшего углубления знаний о жизни народов их государств.

Каждая из сторон также обязалась содействовать деятельности корреспондентских пунктов средств массовой информации страны другой стороны, функционирующих на ее территории.

Стороны обязались "поддерживать, поощрять и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество между средствами массовой информации своих государств, а также между соответствующими ведомствами и организациями, работающими в сфере средств массовой информации, конкретные условия и формы которого будут определять сами его участниками, в частности путем заключения прямых соглашений и договоренностей между ними".

Соглашение было заключено сроком на пять лет, срок его действия должен автоматически продлеваться каждый раз на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не направит другой стороне за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить действие Соглашения.

"Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на программы и проекты, осуществление которых уже началось, а также не будет затрагивать действия договоров, заключенных на его основе", - отмечалось в заключительной статье документа.