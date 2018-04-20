У Трампа результатами санкций против России довольны, - Минфин США

20 апреля, 2018, 09:00

Санкции США против российских бизнесменов дали тот эффект, которого хотели достичь в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Санкции, которые мы ввели против олигархов и российских политиков, имеют необходимый эффект", - отметил Мнучин. Также министр заявил, что США будут использовать санкции как инструмент и в дальнейшем. Он отметил, что для Белого дома является очень важным и мощным средством влияния.

.@stevenmnuchin1 to @LizClaman on Russia sanctions: "We refined the strategy after @nikkihaley made that announcement...we're not afraid to use these tools. We will use these tools. We're not gonna broadcast to the world our exact thinking on this." pic.twitter.com/MY7OGw3ZmJ — FOX Business (@FoxBusiness) April 19, 2018