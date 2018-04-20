 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Трампа результатами санкций против России довольны, - Минфин США

Санкции США против российских бизнесменов дали тот эффект, которого хотели достичь в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Санкции, которые мы ввели против олигархов и российских политиков, имеют необходимый эффект", - отметил Мнучин. Также министр заявил, что США будут использовать санкции как инструмент и в дальнейшем. Он отметил, что для Белого дома является очень важным и мощным средством влияния.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать