Турецкие фаны разбили голову тренеру "Бешикташа" и сорвали матч
Об этом сообщает Daily Mail.
Стамбульское дерби было прервано на 57-й минуте при счете 0:0, из-за драки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Болельщики бросали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша. Тренер получил первую помощь в раздевалке от врачей клуба, ему наложили пять швов, после чего он был направлен в больницу.
The footage clearly shows a metal object hitting Senol Gunes. pic.twitter.com/e4zDoCNDe0— Aaron (@AaronEArmstrong) 19 апреля 2018 г.
The match between #Fener and #Besiktas temporarily stopped. Ugly scenes. pic.twitter.com/xpNTBPvYjh— Adnan Pato Karalić (@patozmania) 19 апреля 2018 г.
Беспорядки на трибунах начались в первом тайме после удаления португальского защитника "Бешикташа" Пепе на 30-й минуте встречи. Тогда матч был остановлен на 5 минут.
Федерация футбола Турции примет решение о результате игры позже. Первая полуфинальная встреча между "Бешикташем" и "Фенербахче" закончилась вничью 2:2.
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