 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Турецкие фаны разбили голову тренеру "Бешикташа" и сорвали матч


фото: REUTERS
Фанаты "Фенербахче" разбили главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу голову и сорвали матч 1/2 финала Кубка Турции

Об этом сообщает Daily Mail.

Стамбульское дерби было прервано на 57-й минуте при счете 0:0, из-за драки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Болельщики бросали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша. Тренер получил первую помощь в раздевалке от врачей клуба, ему наложили пять швов, после чего он был направлен в больницу.

Беспорядки на трибунах начались в первом тайме после удаления португальского защитника "Бешикташа" Пепе на 30-й минуте встречи. Тогда матч был остановлен на 5 минут.

Федерация футбола Турции примет решение о результате игры позже. Первая полуфинальная встреча между "Бешикташем" и "Фенербахче" закончилась вничью 2:2.

  • В противостоянии стамбульских клубов должен определиться соперник по финалу команды украинца Евгения Селезнева "Акхисар Беледиеспор".
  • 18 апреля дубль форварда сборной Украины в ворота "Галатасарая" вывел "Акхисар Беледиеспор" к финалу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать