Турецкие фаны разбили голову тренеру "Бешикташа" и сорвали матч

20 апреля, 2018, 11:10

Фанаты "Фенербахче" разбили главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу голову и сорвали матч 1/2 финала Кубка Турции

Об этом сообщает Daily Mail.

Стамбульское дерби было прервано на 57-й минуте при счете 0:0, из-за драки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Болельщики бросали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша. Тренер получил первую помощь в раздевалке от врачей клуба, ему наложили пять швов, после чего он был направлен в больницу.

The footage clearly shows a metal object hitting Senol Gunes. pic.twitter.com/e4zDoCNDe0 — Aaron (@AaronEArmstrong) 19 апреля 2018 г.

Беспорядки на трибунах начались в первом тайме после удаления португальского защитника "Бешикташа" Пепе на 30-й минуте встречи. Тогда матч был остановлен на 5 минут.

Федерация футбола Турции примет решение о результате игры позже. Первая полуфинальная встреча между "Бешикташем" и "Фенербахче" закончилась вничью 2:2.