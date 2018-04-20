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Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных


фото: peshkom.kiev
В субботу, 21 апреля, в Украине существенно потеплеет, однако уже 22 апреля температура воздуха снизится

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"В Украине в субботу - существенный скачок температуры воздуха, днем +20...+26 градусов, на востоке пока будет свежее, +13...+17 градусов. Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут только завтра вечером на севере. Большая часть Украины будет в солнце и малооблачной погоде. 22 апреля зона холода с северо-востока - там даже виден снег! - повеет на нас снижением температуры воздуха", - написала метеоролог.

В воскресенье, 22 апреля, днем в Украине ожидается +13...+18°C , на западе и юге страны - до +20°C, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях будет +10...+15°C. Будет преобладать сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины.

В Киеве 21 апреля потеплеет до +23...+24°C, погода будет солнечной, ветренной и сухой, однако к вечеру существует вероятность дождя.

22 апреля в Киеве ожидается +15...+16°C, осадков в воскресенье не предвидится.

По прогнозу госпожи Диденко, на следующей неделе погода в Украине будет скорее свежая, чем очень теплая, с периодическими дождями. Дневная температура воздуха составит +13...+18°C.

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