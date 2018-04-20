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Силовики задержали в Ереване более 180 протестующих

В пятницу, 20 апреля, силовики задержали в Ереване более 180 активистов, которые протестуют против назначения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна передает Интерфакс-Украина.

"В отделения полиции доставлено 183 человека", - заявил он.

При этом ранее армянские силовики предупредили протестующих, что с целью пресечения попыток блокирования городских дорог могут применить силу и спецсредства.

Ранее сообщалось, что оппозиция решила поменять тактику и блокировать дороги грузовиками.

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