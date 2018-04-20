Силовики задержали в Ереване более 180 протестующих
20 апреля, 2018, 16:18
В пятницу, 20 апреля, силовики задержали в Ереване более 180 активистов, которые протестуют против назначения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна передает Интерфакс-Украина.
"В отделения полиции доставлено 183 человека", - заявил он.
При этом ранее армянские силовики предупредили протестующих, что с целью пресечения попыток блокирования городских дорог могут применить силу и спецсредства.
Ранее сообщалось, что оппозиция решила поменять тактику и блокировать дороги грузовиками.
Читайте также: Протесты в Армении. Логика неразрешенного конфликта
- Как сообщалось, в четверг утром протестующие начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители удалили демонстрантов от входа в здание. Нескольких протестующих задержали.
- Полиция Армении предупредила протестующих о возможности применения оружия.
- Во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек.