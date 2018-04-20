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Сутки в АТО: позиции ВСУ продолжают обстреливать, ранены 2 военных

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. Агрессор снова применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Об этом говорится в сводке Пресс-центра штаба АТО за сутки от 19 апреля.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытном. Также в районах Песков и Авдеевки наши воины были обстреляны из минометов калибра 82 мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме того, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутового.

На Луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Травневое и Артема.

Вследствие вражеского огня двое украинских защитников получили ранения. Наших воинов доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

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