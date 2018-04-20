 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Строительная амнистия: В Украине легализуют дачные самострои до 300 кв. м

В Украине вступил в силу закон № 2363-VIII о продлении срока принятия в эксплуатацию зданий, возведенных без разрешительных документов

Об этом сообщает "Голос Украины".

Отныне орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления собственниками земельных участков бесплатно принять в эксплуатацию здания без разрешительных документаций.

Под амнистию попадают только те здания, которые по классу относятся к объектам с незначительными последствиями (до 20 человек, которые постоянно находятся на объекте; до 50 человек, которые периодически находятся; до 100, находящихся вне объекта).

Согласно легализации, не будут штрафовать за строительство без получения документов на право выполнения работ и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию.

Речь идет о построенных в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальных (усадебных) жилых домах, садовых, дачных домах общей площадью до 300 кв м, хозяйственных (приусадебных) зданиях и сооружениях общей площадью до 300 кв м, а также построенных до 12 марта 2011 года зданиях и сооружениях сельскохозяйственного назначения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать