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США потратят почти миллиард долларов на собственное гиперзвуковое оружие


фото: U.S. Air Force
ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты

Об этом сообщает издание Defense News.

Программа, которая официально называется Hypersonic Conventional Strike Weapon может обойтись Пентагону в $928 млн.

По словам пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек, проект по производству ракет такого типа является одной из двух программ по созданию гиперзвукового оружия.

"ВВС использует прототипы для изучения искусства возможного и скорейшего продвижения этих технологий", - сказала Стефанек.

Вторая программа имеет название Air Launched Rapid Response Weapon, на которую предусмотрено финансирование в размере $258.

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Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в том числе крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

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