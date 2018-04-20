СНБО: Под видом борьбы с Telegram Россия перестраивает собственное телекоммуникационное пространство

20 апреля, 2018, 19:53

Под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram Россия сегодня фактически перестраивает собственное телекоммуникационное пространство и национальные сети

Об этом заявил глава Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает пресс-служба СНБО.

По словам Петрова, непосредственно сам Telegram не представляет большой угрозы для информационной безопасности России, но он не является непрозрачным для российских спецслужб.

"Речь идет о гораздо более масштабном вопросе. Россия выстраивает информационную и техническую базу для каких-то значимых событий, которые могут происходить как внутри страны, так и привести к эскалации международной ситуации", - отметил руководитель Службы.

Именно таким образом Россия готовится как к закрытию от внешнего мира, так и осуществляет мобилизационную военную подготовку.

Петров заверил, что Украина готова к российской гибридной войне, неотъемлемой составляющей которой является информационная и кибернетическая война.

"Соответствующие органы власти работают на опережение и принимают все необходимые меры по защите своей информационной и кибернетической безопасности", - заявил он.

Блокировка интернет-сайтов, то есть защита собственного информационного пространства, - это распространенная практика в странах Европы: в частности, Германия недавно приняла очень строгий закон, Франция готовит соответствующие изменения в законодательство в сфере информационной безопасности.

"Но следует четко определять мотивацию. Если Украина и Европа, блокируя информационные ресурсы, угрожающие информационной безопасности, защищает себя от внешней агрессии, то Россия делает это для нападения. То есть в России блокировка - это вопрос защиты от собственного народа, от проявлений его недовольства. И это совсем другие вещи", - пояснил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности.