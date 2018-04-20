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СНБО: Под видом борьбы с Telegram Россия перестраивает собственное телекоммуникационное пространство

Под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram Россия сегодня фактически перестраивает собственное телекоммуникационное пространство и национальные сети

Об этом заявил глава Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает пресс-служба СНБО.

По словам Петрова, непосредственно сам Telegram не представляет большой угрозы для информационной безопасности России, но он не является непрозрачным для российских спецслужб.

"Речь идет о гораздо более масштабном вопросе. Россия выстраивает информационную и техническую базу для каких-то значимых событий, которые могут происходить как внутри страны, так и привести к эскалации международной ситуации", - отметил руководитель Службы.

Именно таким образом Россия готовится как к закрытию от внешнего мира, так и осуществляет мобилизационную военную подготовку.

Петров заверил, что Украина готова к российской гибридной войне, неотъемлемой составляющей которой является информационная и кибернетическая война.

"Соответствующие органы власти работают на опережение и принимают все необходимые меры по защите своей информационной и кибернетической безопасности", - заявил он.

Блокировка интернет-сайтов, то есть защита собственного информационного пространства, - это распространенная практика в странах Европы: в частности, Германия недавно приняла очень строгий закон, Франция готовит соответствующие изменения в законодательство в сфере информационной безопасности.

"Но следует четко определять мотивацию. Если Украина и Европа, блокируя информационные ресурсы, угрожающие информационной безопасности, защищает себя от внешней агрессии, то Россия делает это для нападения. То есть в России блокировка - это вопрос защиты от собственного народа, от проявлений его недовольства. И это совсем другие вещи", - пояснил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности.

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  • Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
  • Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
  • В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством заблокировано более 16 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.
  • При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
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