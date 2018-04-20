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Смертельное ДТП в Кривом Роге: суд арестовал водителя Mazda


фото: npu.gov
Саксаганский райсуд Кривого Рога поместил под стражу участника ДТП с 9 погибшими, который находился за рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

67-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.

В связи с тяжелым состоянием здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном учреждении под круглосуточной охраной. Мужчину привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
  • Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
  • Впоследствии в больнице умер еще один человек
  • 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
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