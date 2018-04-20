Смертельное ДТП в Кривом Роге: суд арестовал водителя Mazda

20 апреля, 2018, 18:31

Саксаганский райсуд Кривого Рога поместил под стражу участника ДТП с 9 погибшими, который находился за рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

67-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.

В связи с тяжелым состоянием здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном учреждении под круглосуточной охраной. Мужчину привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.