Смертельное ДТП в Кривом Роге: суд арестовал водителя Mazda
20 апреля, 2018, 18:31
Саксаганский райсуд Кривого Рога поместил под стражу участника ДТП с 9 погибшими, который находился за рулем легковушки Mazda
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.
67-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.
В связи с тяжелым состоянием здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном учреждении под круглосуточной охраной. Мужчину привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
- Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
- Впоследствии в больнице умер еще один человек
- 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.