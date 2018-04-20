СБУ разоблачило схему продажи уголовникам огнеметов из АТО

20 апреля, 2018, 17:29

Сотрудники Службы безопасности украины разоблачили в Киеве организованную группировку, которая наладила незаконный вывоз оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что бывшие участники одного из добровольческих батальонов переправляли в столичный регион оружие и детали для переработки, изготовления и последующей перепродажи. Подпольные цеха дельцы оборудовали в арендованном помещении в Соломенском районе столицы и на одном из заводов Киево-Святошинского района.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что средства поражения злоумышленники сбывали представителям криминальных кругов по всей территории Украины. При проведении 12 обысков по местам проживания злоумышленников и в подпольных оружейнях правоохранители изъяли 4 противотанковых гранатомета, 2 огнемета, 30 гранат, 2 крупнокалиберных снаряда, 3 килограмма пластида, 3 детонатора, 6 винтовок, 3 единицы автоматического оружия, 37 пистолетов огнестрельного и травматического действия и почти 15 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас организатору и двум активным участникам группы объявлено о подозрении по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", они задержаны.