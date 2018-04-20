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"Газпром" подал в арбитраж на прекращение транзита газа через Украину


фото: gazprom.ru
ПАО "Газпром" в пятницу направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит

Об этом сообщает “Интерфакс”.

Как отмечает управление информации "Газпрома", переговоры по этому поводу с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию”, - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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