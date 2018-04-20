"Газпром" подал в арбитраж на прекращение транзита газа через Украину
20 апреля, 2018, 18:27
ПАО "Газпром" в пятницу направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит
Об этом сообщает “Интерфакс”.
Как отмечает управление информации "Газпрома", переговоры по этому поводу с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.
"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию”, - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- 17 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у российского "Газпрома" есть достаточно активов за рубежом, которые можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.