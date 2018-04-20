Российские оккупанты бьют из "Градов" и запрещенной артиллерии, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около 06:00 и длился более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов. До этого применение террористами РСЗО "Град" в последний раз фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцевого.
В районе Широкиного и Попасной захватчики осуществили обстрел из 122-мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120 мм враг применил по защитникам Новотроицкого, Водяного и Широкиного.
Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщает в Facebook, что погибший - житель Лисичанска Луганской области. Смертельное ранение он получил вследствие обстрела российскими террористами позиций вблизи Крымского.
Жизнь раненого бойца пытаются спасти врачи 59-го военного мобильного госпиталя.
- Напомним, 19 апреля в результате обстрелов российскими боевиками позиций сил АТО были ранены двое украинских военных.