Россия и Асад пытаются зачистить место химической атаки, - Госдеп
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Reuters.
"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские чиновники сотрудничают с сирийским режимом, чтобы не пустить этих инспекторов в Думу. Российские чиновники сотрудничали с сирийским режимом, по нашему мнению, для санитарной обработки мест предполагаемой атаки и устранения доказательств применения химического оружия", - сказала Науэрт.
Подчеркнув ответственность режима Асада за нападения, Науэрт также отметила, что США имеют достоверную информацию о попытке России и Сирии давить на свидетелей с целью заставить их изменить показания.
Науэрт добавила, что США беспокоятся об ухудшении ситуации в связи с недопуском к месту атаки международных инспекторов.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовским войскам.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- В Сирии эвакуировали правительственные аэропорты и авиабазы.
- Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку.