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Россия и Асад пытаются зачистить место химической атаки, - Госдеп


фото: REUTERS
США имеют достоверную информацию о том, что Россия и Сирия пытаются зачистить место химической атаки в сирийском городе Дума, отказывая в доступе к этому району инспекторам Организации по запрещению химического оружия

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Reuters.

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские чиновники сотрудничают с сирийским режимом, чтобы не пустить этих инспекторов в Думу. Российские чиновники сотрудничали с сирийским режимом, по нашему мнению, для санитарной обработки мест предполагаемой атаки и устранения доказательств применения химического оружия", - сказала Науэрт.

Подчеркнув ответственность режима Асада за нападения, Науэрт также отметила, что США имеют достоверную информацию о попытке России и Сирии давить на свидетелей с целью заставить их изменить показания.

Науэрт добавила, что США беспокоятся об ухудшении ситуации в связи с недопуском к месту атаки международных инспекторов.

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