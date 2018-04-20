Россия с режимом Асада пытались зачистить место химической атаки в Сирии, - Госдеп США

20 апреля, 2018, 10:50

Соединенные Штаты имеют достоверную информацию о том, что Россия и Сирия пытаются зачистить место возможной химической атаки в городе Дума

Об этом заявила спикер государственного департамента США Хезер Науэрт, сообщает Reuters.

По ее словам, эти страны также пытаются помешать инспекторам Организации по запрещению химического оружия обследовать это место.

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу", - сказала Науэрт.

"Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от обличительных доказательств использования химоружия", - добавила она.

Науэрт подчеркнула ответственность Сирии за химатаку и заявила, что у США есть информация о давлении РФ и Сирии на людей с целью изменения ими их показаний о химатаке.

Читайте также: Что мы знаем о уничтоженном в Сирии исследовательском центре