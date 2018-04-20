Россия грозит “жестким ответом” на ситуацию с “Нордом”
20 апреля, 2018, 10:43
В России заявили, что отреагируют на отказ разрешения на въезд в аннексированный Крым экипажа судна “Норд” и пообещали "жесткие действия"
Об этом говорится в заявлении МИД России.
“Требуем прекратить издевательства над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно вернуться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие действия”, - говорится в заявлении.
В МИД России заявили о “насильственном принуждении к украинскому гражданству" и "невозможности выехать из Украины".
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море рыболовецкое судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
- Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Вывезти команду хотели представители генконсульства России.
- 19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов арестованного судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь.