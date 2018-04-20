Россия грозит “жестким ответом” на ситуацию с “Нордом”

20 апреля, 2018, 10:43

В России заявили, что отреагируют на отказ разрешения на въезд в аннексированный Крым экипажа судна “Норд” и пообещали "жесткие действия"

Об этом говорится в заявлении МИД России.

“Требуем прекратить издевательства над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно вернуться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие действия”, - говорится в заявлении.

В МИД России заявили о “насильственном принуждении к украинскому гражданству" и "невозможности выехать из Украины".