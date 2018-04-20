"Вырастут усы" и "наберу вес". Супрун рассказала правду о гормональной контрацепции
20 апреля, 2018, 14:29
Глава МЗ Ульяна Супрун и акушер-гинеколог Наталья Лелюх объяснили, как действует гормональная контрацепция и как правильно ею пользоваться
Врачи рассказывают, что у этих препаратов свои состав, дозировка, показания к приему и противопоказания, и с ними стоит детально ознакомиться.
Пост об этом министр написала на своей Facebook-странице.
Также они описали шесть вещей, которые нужно понимать о гормональных контрацептивах перед походом к врачу:
- У вас один постоянный половой партнер, вы полностью доверяете, имеете регулярный секс и пока оба не желаете иметь ребенка.
- Препарат назначает только врач во время приема и только после необходимых обследований.
- Надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем.
- Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.
- У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию, не вырастут усы и не добавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность.
- Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нет необходимости определять "гормональный фон", проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование – УЗИ молочных желез.
Современные контрацептивные препараты имеют немалый спектр возможностей, кроме контрацептивного. Они могут бороться с неприятными проявлениями предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос. Однако врачи советуют не заигрываться с этими симптомами.
- Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сидение на холодной поверхности не приводит к циститу