"Вырастут усы" и "наберу вес". Супрун рассказала правду о гормональной контрацепции

20 апреля, 2018, 14:29

Глава МЗ Ульяна Супрун и акушер-гинеколог Наталья Лелюх объяснили, как действует гормональная контрацепция и как правильно ею пользоваться

Врачи рассказывают, что у этих препаратов свои состав, дозировка, показания к приему и противопоказания, и с ними стоит детально ознакомиться.

Пост об этом министр написала на своей Facebook-странице.

Также они описали шесть вещей, которые нужно понимать о гормональных контрацептивах перед походом к врачу:

У вас один постоянный половой партнер, вы полностью доверяете, имеете регулярный секс и пока оба не желаете иметь ребенка. Препарат назначает только врач во время приема и только после необходимых обследований. Надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем. Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов. У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию, не вырастут усы и не добавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность. Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нет необходимости определять "гормональный фон", проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование – УЗИ молочных желез.

Современные контрацептивные препараты имеют немалый спектр возможностей, кроме контрацептивного. Они могут бороться с неприятными проявлениями предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос. Однако врачи советуют не заигрываться с этими симптомами.