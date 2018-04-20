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"Укрзализныця" назначит 20 дополнительных поездов на майские выходные


фото: ye.ua
"Укрзализныця" назначила 20 дополнительных поездов в течение майских выходных на все популярные направления

Об этом сообщает и.о. главы монополиста Евгений Кравцов в Facebook.

Отмечается, что дополнительные поезда назначили по направлениям Константиновка - Одесса, Львов - Днипро, Львов - Одесса, Харьков - Ужгород, Винница - Сумы, Кременчуг - Киев, Киев - Харьков, Киев - Жмеринка, Днипро - Киев, Киев - Одесса, Черкассы - Киев, Николаев - Киев, Хмельницкий - Киев, Киев - Хмельницкий, Киев - Ковель, Ивано-Франковск - Черновцы, Киев - Ужгород и Киев - Львов.

 

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