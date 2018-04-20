"Укрзализныця" назначит 20 дополнительных поездов на майские выходные
20 апреля, 2018, 15:27
"Укрзализныця" назначила 20 дополнительных поездов в течение майских выходных на все популярные направления
Об этом сообщает и.о. главы монополиста Евгений Кравцов в Facebook.
Отмечается, что дополнительные поезда назначили по направлениям Константиновка - Одесса, Львов - Днипро, Львов - Одесса, Харьков - Ужгород, Винница - Сумы, Кременчуг - Киев, Киев - Харьков, Киев - Жмеринка, Днипро - Киев, Киев - Одесса, Черкассы - Киев, Николаев - Киев, Хмельницкий - Киев, Киев - Хмельницкий, Киев - Ковель, Ивано-Франковск - Черновцы, Киев - Ужгород и Киев - Львов.
- Недавно сообщалось, что в апреле-мае, в период цветения сакур, "Укрзализныця" пустила дополнительные рейсы до Ужгорода.
- Напомним, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - с 28 апреля до 1 мая.