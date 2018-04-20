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"Укрзализныця” планирует создать крупный логистический комплекс на границе с Польшей


фото: БизнесЦензор - Цензор.НЕТ
ПАО “Укрзализныця” совместно с Министерством инфраструктуры и европейскими фондами ведет переговоры по поводу привлечения инвестиций в создание логистического комплекса в Ковеле Волынской области

Об этом и.о. главы правления “Укрзализныци” заявил в выступлении на Украинском инфраструктурном форуме-2018 19 апреля, передает Еспресо.TV.

УЗ хочет привлечь инвестиции для реконструкции и восстановления 65 км узкой колеи к городу Ковель. Это один из ведущих железнодорожных узлов Западной Украины, имеющий старую, но действующую узкую колею, говорит Кравцов.

Вследствие увеличения потока перевозок в Европу, украинский внутренний груз часто “закрывает” подходы к границе. По мнению Кравцова, это одна из ключевых проблем на границе Украины. Ковель находится в 65 км от европейской границы, что дает возможность построить здесь логистический пункт с выходом узкой колеи к украинским дорогам.

Сообщил Кравцов и о работе в обратном от европейского направлении. По словам руководителя УЗ, в мае “Укрзализныця” подпишет финальное соглашение и станет полноправным членом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

“Это основной альтернативный путь в Азию из Европы в рамках проекта Шелкового пути, что даст значительные преимущества в развитии потенциального грузооборота”, - сообщил Кравцов

  • Напомним, в феврале 2018 года Кабмин одобрил вступление “Укрзализныци” в ТМТМ.
  • ТМТМ направлен на реализацию инициативы “Экономический пояс Шелкового пути” в направлении Китай — Казахстан — Азербайджан — Грузия — Украина — страны Европы с использованием паромных переправ через порты Черного и Каспийского морей. Маршрут — альтернатива грузоперевозки между Китаем и Европой в обход России.

 

 

 

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