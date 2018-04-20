"Новая почта" тестирует доставку почты беспилотниками
20 апреля, 2018, 12:47
Компания "Новая почта" тестирует возможность отправлять почту с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По словам соучредителя компании Вячеслава Климова, команда уже тестирует доставку беспилотниками.
"Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - рассказал он.
Также Климов добавил, что со временем, возможно, в структуре "Новой почты" появится инжиниринговая компания, которая будет заниматься вопросами доставки таким способом.
- Напомним, на Днепропетровщине мужчина попросил знакомого отправить его по почте, чтобы обокрасть автомобиль с посылками.