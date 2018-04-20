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"Новая почта" тестирует доставку почты беспилотниками


фото: focus.ua
Компания "Новая почта" тестирует возможность отправлять почту с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам соучредителя компании Вячеслава Климова, команда уже тестирует доставку беспилотниками.

"Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - рассказал он.

Также Климов добавил, что со временем, возможно, в структуре "Новой почты" появится инжиниринговая компания, которая будет заниматься вопросами доставки таким способом.

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