"Новая почта" тестирует доставку почты беспилотниками

20 апреля, 2018, 12:47

Компания "Новая почта" тестирует возможность отправлять почту с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам соучредителя компании Вячеслава Климова, команда уже тестирует доставку беспилотниками.

"Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - рассказал он.

Также Климов добавил, что со временем, возможно, в структуре "Новой почты" появится инжиниринговая компания, которая будет заниматься вопросами доставки таким способом.