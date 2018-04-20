"Медленный рок-н-ролл" про любовь и "испорченный телефон". Театральный клип группы Fontaliza

20 апреля, 2018, 12:02

Театральная поставновка о любви и эффект "испорченного телефона", который не дает двум влюбленным встретиться – в ролике на новый сингл украинской группы Fontaliza

Клип на песню опубликовали на YouTube-канале.

Сюжет разворачивается вокруг двух влюбленных. Между ними – люди, которые создают эффект "испорченного телефона" и не дают понять друг друга. "Медленный рок-н-ролл" - об эмоциях, отношениях и о том, какими порой они бывают сложными.

Видео на новый сингл снято двумя кадрами. В них группа соединила театральное искусство и музыку.

Вокалист Павел Холошев для клипа учился актерскому мастерству. Его брат и гитарист Юрий Холошев просидел на балке высотой пять метров шесть часов. А барабанщик Артем Таланов полсуток засыпал себя мукой.

"Клип мы должны были снять двумя непрерывными кадрами, перенести на экран театральную постановку. Поэтому актеры должны были работать как единый организм. Если кто-то ошибался, приходилось все снимать заново", - рассказал фронтмен группы Павел. - "Мы сделали так много дублей, что реквизит - тортики с вишенкой, вареные яйца и пакеты с мукой почти иссякли".

На съемку клипа потратили один день. Видео сняла режиссер Анастасия Ковальчук.

"Медленный рок-н-ролл" - это первый сингл из будущего альбома, который Fontaliza презентует осенью 2018 года.

О группе:

Fontaliza – украинская группа из Горловки. С 2014 г. играет инди-рок в Киеве. Бэнд выступал на разогреве концерта "Океан Эльзы", выступал на фестивалях Atlas Weekend, "Файне Місто" и других. В 2017 году группа презентовала альбом Born in coal dust, сейчас работает над четвертым студийным альбомом.