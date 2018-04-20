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Пророссийский президент Чехии заступился за коммунистов и ультраправых: это придумали "тупые" журналисты

Президент Чехии Милош Земан считает неоправданной критику относительно возможного участия коммунистической партии KSCM и праворадикальной SPD в коалиции по формированию нового чешского правительства

Об этом передает Parlamentnilisty.cz.

"Это ошибка тупых журналистов. Вы хотите, чтобы я наживал себе новых врагов", - сказал Земан, отвечая на вопрос об обеспокоенности общества по поводу возможного участия представителей этих партий в правительстве.

При этом Земан не стал уточнять, какое решение примет относительно предложений социал-демократов, которые возобновили переговоры с движением ANO нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Бабіша.

"Через неделю мы сможем об этом поговорить", - сказал Земан с улыбкой.

Партия Бабіша ANO выиграла выборы в октябре, но до сих пор не получила достаточной поддержки в голосовании парламента за доверие к его правительству. Ранее переговоры с социал-демократами, которые возглавляли предыдущее чешское правительство, провалились на прошлой неделе из-за неспособности договориться о министерских портфелях.

Ряд политических партий отказались вступать в коалиционные переговоры с ANO из-за обвинения Бабиша в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Он все обвинения отвергает.

И коммунисты, и праворадикалы являются достаточно проблематичными союзниками, поскольку коммунисты хотят, чтобы Чехия вышла из НАТО, а SPD призвал страну выйти из ЕС, настаивая на референдуме, подобном Brexit-голосованию.

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