Президент Южной Кореи заявил, что КНДР готова к ядерному разоружению без каких-либо предварительных условий

20 апреля, 2018, 10:36

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин говорит, что КНДР не выдвигает никаких условий для ядерной разрядки. Сеул надеется на мир с Пхеньяном

Об этом сообщает DW.

Северная Корея заявила о готовности к "полному ядерному разоружению на Корейском полуострове без предварительных условий. Об этом в четверг, 19 апреля, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 27 апреля должна состояться встреча Муна с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Южнокорейский президент подчеркнул, что об ультиматуме вроде необходимости вывести американские войска из региона, чего ранее требовала Северная Корея, не говорится, отмечает агентство новостей dpa.

Запланированная на май встреча Трампа и Кима может стать поворотным пунктом в конфликте вокруг ядерной программы Северной Кореи. В прошлом году лидеры двух государств обменялись многими взаимными угрозами войны, оскорблениями и глумлениями на фоне ракетных испытаний Пхеньяна. Это породило в мире опасения, что конфликт может перерасти в военное противостояние. Заявление Муна прозвучало на фоне подготовки к встрече Кима и президента США Дональда Трампа. Последний пригрозил Пхеньяну "максимальным давлением" из-за ядерного напряжения на полуострове. Президент Южной Кореи, в свою очередь, оптимистично оценил перспективы денуклеаризации - то есть, освобождение от ядерных арсеналов - региона и достижения мира между двумя Кореями.