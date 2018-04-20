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Правительство может повысить "минималку" до 4200 грн уже в мае


фото: kmu.gov.ua
Очередное повышение минимальной заработной платы в Украине может состояться уже в мае текущего года

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.

"Это тот срок, когда мы будем определяться и сможем четко сказать свою позицию по поводу вопроса повышения или неповышения минимальной зарплаты 4200 грн. Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, правительство определится относительно повышения "минималки" до середины мая.

"По состояния выполнения госбюджета, по всем поступлениям, и в целом по экономической ситуации в стране по результатам первого квартала, реально это произойдет к середине мая", - сказал чиновник.

  • Напомним, с 1 января 2017 года правительство увеличило минимальную зарплату в Украине до 3200 грн.
  • Кабмин заложил в проект госбюджета на 2018 год увеличение минимальной зарплаты до 3723 гривни.
  • В начале января 2018 года в Минсоцполитики заявили, что повышение "минималки" до 4200 гривень возможно уже в этом году.
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