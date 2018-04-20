Правительство может повысить "минималку" до 4200 грн уже в мае

20 апреля, 2018, 14:18

Очередное повышение минимальной заработной платы в Украине может состояться уже в мае текущего года

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.

"Это тот срок, когда мы будем определяться и сможем четко сказать свою позицию по поводу вопроса повышения или неповышения минимальной зарплаты 4200 грн. Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, правительство определится относительно повышения "минималки" до середины мая.

"По состояния выполнения госбюджета, по всем поступлениям, и в целом по экономической ситуации в стране по результатам первого квартала, реально это произойдет к середине мая", - сказал чиновник.