Правительство может повысить "минималку" до 4200 грн уже в мае
20 апреля, 2018, 14:18
Очередное повышение минимальной заработной платы в Украине может состояться уже в мае текущего года
Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.
"Это тот срок, когда мы будем определяться и сможем четко сказать свою позицию по поводу вопроса повышения или неповышения минимальной зарплаты 4200 грн. Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - сказал Розенко.
По словам вице-премьера, правительство определится относительно повышения "минималки" до середины мая.
"По состояния выполнения госбюджета, по всем поступлениям, и в целом по экономической ситуации в стране по результатам первого квартала, реально это произойдет к середине мая", - сказал чиновник.
- Напомним, с 1 января 2017 года правительство увеличило минимальную зарплату в Украине до 3200 грн.
- Кабмин заложил в проект госбюджета на 2018 год увеличение минимальной зарплаты до 3723 гривни.
- В начале января 2018 года в Минсоцполитики заявили, что повышение "минималки" до 4200 гривень возможно уже в этом году.