Порошенко предлагает лишать гражданства за голосование на выборах других стран

20 апреля, 2018, 21:14

Президент Петр Порошенко стал инициатором законопроекта, который предусматривает прекращение гражданства Украины лицам, которые добровольно приняли участие в выборах других стран

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Документ разработан с целью усовершенствования норм, устанавливающих основания приобретения гражданства Украины, а также совершенствование механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства и предотвращения случаев двойного гражданства.

Закон отмечает, что жители Крыма, которые были вынуждены принять гражданство РФ в результате российской оккупации полуострова, не могут быть лишены украинского гражданства. Однако под этот пункт не подпадают лица, принявшие участие в выборах Российской Федерации.

Если совершеннолетний гражданин Украины воспользовался избирательным или иным правом, которое ему предоставляет иностранное гражданство, выполнил обязанности, которые на него возлагает иностранное гражданство, подтвержденные данными публичных реестров - то он теряет украинское гражданство. Также предлагается лишать украинского гражданства в случае, если лицо воспользовалось во время выезда из Украины или въезда в Украину паспортом иностранного государства. Под действие этой нормы попадают жители Закарпатья, принявших участие в выборах в Венгрии.

По новому закону гражданство предоставляется только тем, кто сам, или его мать, отец, дедушка или бабушка родились на территории Украины до 1991 года. Хотя давали также и тем, кто сам или его близкие родственники просто проживали на территории Украины. Таким образом возможности получить украинское гражданство лишаются военные пенсионеры в Крыму.