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Переход на цифровое телевидение в Украине начнется с Киева, - Нацсовет


фото: 1tv
Аналоговое телевидение в Украине начнут отключать в июне из Киева, а окончательный переход на цифровое должен состояться в августе

Об этом сообщил председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко на открытии VI международной научно-методической конференции по развитию медиаграмотности, передает Укринформ.

"В конце июня выключим аналоговое телевидение в Киеве и в одной из областей. Пожалуй, это будет Кировоградская область, потому что она больше подготовлена. В конце августа планируем отключать всю Украину", - сказал Артеменко.

Председатель Нацсовета отметил, что впервые удалось создать систему совместного вещания украинского радио почти во всех областных центрах, а также систему глушения российского сигнала на пограничных линиях.

  • Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.
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