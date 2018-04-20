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Парубий считает, что досрочных выборов Рады не будет

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что возможность досрочных выборов в украинский парламент исключена

Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1, во время ток-шоу "Право на власть".

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет системная работа, непростая. Будут решения, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны", - сказал он.

По мнению спикера, досрочные выборы станут не лучшим решением для страны, в которой идет война. “Это способ дестабилизации и введение в паралич страны на более долгий период", - сказал глава парламента.

Парубий заверил, что позиция президента по этому поводу — аналогичная.

"Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по выборам президента и Верховной Рады. Как я уже вам говорил девять месяцев назад, никаких досрочных выборов не будет. Что мы и обеспечили. Этот период вынужденной паузы в реформах и до риска роста популизма каждому из нас надо использовать максимально эффективно", - сказал Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития..

По словам президента, в стране есть "политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать и свести на нет все положительные сдвиги".

Отметим, данные социологического опроса, проведенного GfK Ukraine совместно с Center for Insights in Survey Research, свидетельствуют, что половина избирателей поддерживают досрочные выборы в парламент.

Согласно опросу, 28% респондентов безусловно поддерживают досрочные выборы в парламент, еще 23% ответили "скорее да" на вопрос по поводу выборов.

19% опрошенных скорее против досрочного голосования и 20% безусловно против (всего – 39%). Еще 11% респондентам было трудно ответить на этот вопрос.

А вот в июне прошлого года количество украинцев, которые поддерживали досрочные выборы в Раду, была ниже – 38%.

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