Отель “Феофания” вернули в государственную собственность Национальной академии наук Украины

20 апреля, 2018, 13:29

Хозяйственный суд Киева вернул в государственную собственность недвижимое имущество — гостинично-ресторанный комплекс “Феофания” общей стоимостью более 182 миллиона гривень

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В суде в государственную собственность истребовано недвижимое имущество – гостиница "Феофания" и ресторан отеля "Феофания", общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью свыше 182 млн грн, расположенные на ул. Метрологической, 14-б, в Киеве, которое перешло в частную собственность на основании отмененного решения суда”, - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили: в 2013 году частное предприятие зарегистрировало это имущество на основании права ценностей согласно решению суда от 3 марта 2004 года. Но оказалось, что в 2011 году Апелляционный суд это решение отменил.

В суде признали беспочвенность завладения государственным имуществом и обязали вернуть его в собственность Национальной академии наук Украины