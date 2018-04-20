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Остановки общественного транспорта в Украине оградят защитными перилами, - Минрегион

Обязательные перильные ограждения на остановках должны защитить пассажиров общественного транспорта от возможных наездов или аварий

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, ведомство подготовило дополнения действующих государственных норм строительства. Защитные сооружения на остановках уменьшат риск возможных наездов на пассажиров, пояснил Парцхаладзе.

“К сожалению, довольно часто случаются наезды или даже аварии на остановках, и люди, находящиеся там в это время, никак не защищены”.

Заместитель министра подчеркнул необходимость использования зарубежного опыта во внедрении современных решений и возможностей.

О сроках утверждения проекта Парцхаладзе не сообщил.

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