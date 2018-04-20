ООН требует обеспечить безопасность на фильтрационной станции в Донецке
"Представитель ООН требует обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции, подчеркнув, что она не может функционировать без участия технических специалистов", - отмечается в сообщении.
Это уже не первый подобный инцидент на этом предприятии, напомнили в Организации. Так, 14 марта Нил Волкер с осуждением отреагировал на обстрел автобуса с работниками Донецкой фильтровальной станции, а также грузовика, перевозившего химические вещества, необходимые для обработки воды.
Как отметили в ООН, на этот раз станция, очевидно, не возобновит работу до тех пор, пока сотрудникам не будут представлены гарантии безопасности от всех сторон.
Гражданские лица – главные жертвы четырехлетнего вооруженного конфликта на востоке Украины, подчеркнули в ООН. "Миллионы украинцев, которые оказались в зоне активных боевых действий, а также семьи, которые были вынуждены переселиться, потеряли надежду на мирную жизнь в нормальных условиях", говорится в сообщении.
- Напомним,16 апреля автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате которого пострадало 5 человек.
- В результате около 345 тыс. людей по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды
- В штабе АТО ситуацию с Донецкой фильтровальной станции, которая не работает в течение двух дней, считают специально инсценированной оккупантами