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Нардеп Рабинович не задекларировал половину своей компании, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ результаты полной проверки декларации нардепа Вадима Рабиновича, в которой чиновник не отметил владение 50% своей компании

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК в Facebook.

Сотрудники агентства обнаружили, что Рабинович указал в декларации за 2015 год право собственности только 50% компании "Ньюс Нетворк", хотя на самом деле ему принадлежат 100%.

Стоимость скрытой части уставного капитала - 600 тысяч гривен.

 

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