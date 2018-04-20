Нардеп Рабинович не задекларировал половину своей компании, - НАПК
20 апреля, 2018, 19:17
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ результаты полной проверки декларации нардепа Вадима Рабиновича, в которой чиновник не отметил владение 50% своей компании
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК в Facebook.
Сотрудники агентства обнаружили, что Рабинович указал в декларации за 2015 год право собственности только 50% компании "Ньюс Нетворк", хотя на самом деле ему принадлежат 100%.
Стоимость скрытой части уставного капитала - 600 тысяч гривен.
- Недавно НАЗК уличило мэра Броваров Игоря Сапожко, который сам себе назначал премии.