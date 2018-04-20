На Луганщине 12 детей отравились во время благотворительного мероприятия, двое - в тяжелом состоянии
20 апреля, 2018, 21:38
12 детей попали в больницу с отравлением после участия в мероприятии, организованном благотворительным фондом в Северодонецке
Об этом сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в Facebook.
"Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести”, - отметил Гарбуз.
Он также добавил, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство.