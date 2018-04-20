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На Луганщине 12 детей отравились во время благотворительного мероприятия, двое - в тяжелом состоянии

12 детей попали в больницу с отравлением после участия в мероприятии, организованном благотворительным фондом в Северодонецке

Об этом сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в Facebook.

"Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести”, - отметил Гарбуз.

Он также добавил, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство.

 

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