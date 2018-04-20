Литва хочет больше зенитных ракет НАТО для сдерживания России
Об этом заявил министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис, передает Reuters.
Литовские чиновники обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.
В Вильнюсе опасаются, что Россия превосходит возможности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверенны, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.
В прошлом году НАТО развернуло на постоянной основе четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.
Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии. Тем временем первые комплексы Patriot появятся в Польше в 2019 году. В Варшаве заявляют, что Patriot будут защищать воздушное пространство Литвы.