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Литва хочет больше зенитных ракет НАТО для сдерживания России

Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger

Об этом заявил министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис, передает Reuters.

Литовские чиновники обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.

В Вильнюсе опасаются, что Россия превосходит возможности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверенны, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.

В прошлом году НАТО развернуло на постоянной основе четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии. Тем временем первые комплексы Patriot появятся в Польше в 2019 году. В Варшаве заявляют, что Patriot будут защищать воздушное пространство Литвы.

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