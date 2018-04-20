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Львовские студенты вошли в ТОП-20 программистов на Международной студенческой олимпиаде ACM ICPC

Команда факультета прикладной математики и информатики Львовского национального университета вошла в ТОП-20 финала чемпионата мира по командному программированию ACM ICPC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финал интеллектуальных соревнований состоялся в Пекине. В олимпиаде принимали участие 140 команд из 51 страны мира.

Участники команды - не новички в олимпиадах по программированию. Финальным соревнованиям предшествовали отборочные этапы. Для участников они продолжались с апреля 2017 года. Первой ступенькой для желающих посоревноваться стал университетский этап конкурса, далее выбирали победителей на Всеукраинском уровне. Почувствовать дух международных состязаний участники смогли на региональном этапе, и только команды, которые показали лучшие результаты, получили возможность представить свой университет в финале.

Во время подготовки студенты писали онлайн-контесты на различных ресурсах, а также решали задачи высокого уровня сложности. Участие в подобных соревнованиях требует от участников слаженности действий, ведь в финале соревнования они втроем решали 12 задач по программированию на одном компьютере.

История Международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC берет начало в городе Атланта (США) в 1977 году. В первые десятилетия участие в конкурсе принимали преимущественно команды университетов США и Канады, а уже в 1999 году соревнования состоялись в Нидерландах.

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