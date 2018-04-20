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Лавров: удар по Сирии дает РФ моральное право на поставку Дамаску С-300


фото: REUTERS
После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет теперь никаких моральных обязательств (после удара США по Сирии, - ред.). У нас были моральные обязательства, мы обещали не делать этого еще где-то лет 10 назад, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство сугубо оборонительное, но тем не менее, мы услышали просьбу. Теперь у нас такого морального обязательства нет", — сказал Лавров.

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  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля, в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией относительно этих ударов и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия  россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
  • По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
  • Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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