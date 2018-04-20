Лавров: удар по Сирии дает РФ моральное право на поставку Дамаску С-300

20 апреля, 2018, 16:46

После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет теперь никаких моральных обязательств (после удара США по Сирии, - ред.). У нас были моральные обязательства, мы обещали не делать этого еще где-то лет 10 назад, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство сугубо оборонительное, но тем не менее, мы услышали просьбу. Теперь у нас такого морального обязательства нет", — сказал Лавров.

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