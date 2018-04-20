Как выбрать эффективную и безопасную диету. 5 советов от МЗ

20 апреля, 2018, 23:08

Министерство здравоохранения поделилось полезными советами, как выбрать себе диету

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Если вы хотите попробовать одну из популярных диет, сначала убедитесь, что она соответствует основным принципам сбалансированного питания и не навредит вашему здоровью. Предлагаем пять критериев, по которым вы сможете определить, будет ли конкретная диета эффективной и, самое главное, безопасной для вас”, - говорится в сообщении.

1. Суточная норма килокалорий (ккал)

Средняя суточная норма килокалорий составляет около 2500 Ккал для мужчин и 2000 Ккал для женщин, но любая диета предполагает потребление меньшего количества килокалорий, чтобы тратить больше энергии, чем получаете с пищей.

Согласно общим рекомендациям, худеть нужно медленно и постепенно - потеря веса не должна превышать 0,5-1,0 кг за неделю. Для достижения этой цели необходимо употреблять на 500 килокалорий меньше средней суточной нормы.

Контролировать количество потребленных килокалорий поможет дневник питания. Вы сможете записывать все, что съели в течение дня, и подсчитывать среднее количество килокалорий в рационе. Кроме этого, такой дневник поможет вам определить, как именно уменьшить количество килокалорий и избегать употребления «пустых» калорий.

Помните, что отдельно рассчитывается средняя суточная норма килокалорий для детей, подростков, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, поэтому представителям этих групп следует предварительно консультироваться с врачом по поводу любых перемен в рационе питания.

2. Принципы сбалансированного питания

Монодиеты, диеты, основанные на отказе или строгих ограничениях в отношении потребления отдельных групп продуктов питания (например, продуктов питания с высоким содержанием углеводов), и скорее всего не предусматривают соблюдение принципа здорового сбалансированного питания. Чаще всего людям трудно придерживаться такого режима питания.

Кроме того, любая диета, которая требует употребления одного типа продуктов питания (например, диета на основе капустных супов), может быть вредной для здоровья. Следуйте рекомендациям по сбалансированному питанию.

3. Долгосрочная перспектива

Выбранная вами диета должна стать способом жизни, то есть вы должны соблюдать ее в течение длительного времени. Ведь если резко изменить рацион и режим питания, существует высокий риск вернуться к старым привычкам и быстро набрать лишний вес.

4. Эффективность и безопасность

Определить этот критерий труднее всего. Обратите внимание, кто именно разработал эту диету, а также на результаты, которых достигли люди, которые ее придерживались. В то же время, если кому-то из ваших друзей или родственников удалось похудеть благодаря конкретной диете, еще не значит, что это идеальный вариант и для вас. Если вы хотите быть уверенными в целесообразности, эффективности и безопасности диеты, которую выбрали, лучше проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом.

5. Реалистичные цели

Зачастую разрекламированные диеты, которые обещают резкую потерю веса раз и навсегда, оказываются неэффективными на практике и почти всегда - вредными. Как правило, люди, которые быстро теряют много лишних килограммов, потом еще быстрее их набирают. Не забывайте, что согласно общих рекомендаций, нормальной считается постепенная потеря 0,5-1,0 кг за неделю. Поэтому вы должны четко понимать, какую цель хотите достичь (желательна вес), а также то, что процесс похудения должен быть постепенным.