Гройсман сказал, когда станет известна кандидатура нового главы МЗ
20 апреля, 2018, 11:56
Кандидатуру нового главы Министерства здравоохранения объявят после окончания соответствующих дискуссий с коалицией
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.
"Мы ведем дискуссии в украинском парламенте с коалицией. Как только будет определена общая позиция по кандидатуре на должность министра здравоохранения, я внесу эту кандидатуру в украинский парламент", - сказал Гройсман.
Также Гройсман добавил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун начала налаживать систему прозрачной закупки лекарств, без коррупционной составляющей.
- Напомним, 3 апреля 2017 года Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину по поводу увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.