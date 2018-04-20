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Гройсман сказал, когда станет известна кандидатура нового главы МЗ

Кандидатуру нового главы Министерства здравоохранения объявят после окончания соответствующих дискуссий с коалицией

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"Мы ведем дискуссии в украинском парламенте с коалицией. Как только будет определена общая позиция по кандидатуре на должность министра здравоохранения, я внесу эту кандидатуру в украинский парламент", - сказал Гройсман.

Также Гройсман добавил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун начала налаживать систему прозрачной закупки лекарств, без коррупционной составляющей.

  • Напомним, 3 апреля 2017 года Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину по поводу увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.
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