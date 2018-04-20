 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ попросила Францию выдать организатора групп "титушек" Армена Саркисяна

Армен Саркисян
Армен Саркисян
фото: 24tv
Генеральная прокуратура Украины направила французским правоохранителям запрос об экстрадиции подозреваемого в организации групп "титушек" Армена Саркисяна

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Украинская правда".

По ее словам, обращение отправили 16 апреля.

  • Напомним, в феврале 2015 года правоохранители установили личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, среди них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".
  • 12 апреля 2018 года во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна.
  • Известно, что после Майдана Саркисян сбежал из Украины и скрывается в России.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать