ГПУ попросила Францию выдать организатора групп "титушек" Армена Саркисяна
20 апреля, 2018, 16:08
Генеральная прокуратура Украины направила французским правоохранителям запрос об экстрадиции подозреваемого в организации групп "титушек" Армена Саркисяна
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Украинская правда".
По ее словам, обращение отправили 16 апреля.
- Напомним, в феврале 2015 года правоохранители установили личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, среди них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".
- 12 апреля 2018 года во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна.
- Известно, что после Майдана Саркисян сбежал из Украины и скрывается в России.